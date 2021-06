L'enorme successo di Roblox continua senza sosta, durante l'ultimo mese ha registrato incassi per oltre 92 milioni di dollari, ovvero circa 3 milioni al giorno. I guadagni provengono principalmente dalle microtransazioni, l'acquisto di elementi cosmetici all'interno del gioco.

Un recente report del sito Think Gaming ha pubblicato i dati sulle migliori applicazioni e giochi per iOS, evidenziando per Roblox un guadagno di oltre 3 milioni di dollari al giorno negli USA. L'incredibile successo di Roblox non resta confinato oltre oceano, anche in Europa si piazza sul podio dei giochi più scaricati su smartphone e tablet, seppur con risultati inferiori agli USA in termini di guadagno economico.

Roblox è un gioco molto noto tra i più piccoli, uscito nel lontano 2006 ha raggiunto il successo durante gli ultimi anni, è disponibile per PC, dispositivi mobili e Xbox One. Di recente il CEO della società ha parlato del possibile arrivo su PlayStation e Switch, non esclude questa possibilità e fa riferimento anche ad Oculus Quest come terreno fertile per il proprio videogioco.

L'eventuale debutto su PlayStation e Nintendo Switch aumenterebbe ulteriormente il bacino d'utenza – nonché i guadagni – di uno dei giochi più chiacchierati del momento.

Videogames