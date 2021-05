Il CEO di Roblox Corp, Dave Baszucki, ha rivelato che il titolo potrebbe arrivare su PS5 e Nintendo Switch nel prossimo futuro.

Roblox è un gioco molto noto tra i più piccoli, uscito nel lontano 2006 ha raggiunto il successo durante gli ultimi anni, è disponibile per PC, dispositivi mobili e Xbox One. Si parla da diverso tempo dell'arrivo su PlayStation e Switch, il CEO della società non esclude questa possibilità, anzi fa riferimento anche ad Oculus Quest come terreno fertile per il proprio videogioco.

“Switch, PlayStation, Quest, tutte queste piattaforme hanno senso per Roblox”

Il game builder free-to-play ha portato la software house a quotarsi in borsa per ben 45 miliardi di dollari, a testimoniare l'enorme successo degli ultimi anni. Vale la pena precisare che Roblox è un titolo pensato per un pubblico molto giovane, la struttura di gioco ricorda molto Minecraft e la grafica dei personaggi è simile ai LEGO.

L'arrivo su PS5 e Nintendo Switch potrebbe aumentare ulteriormente il bacino d'utenza del gioco, ma per adesso non abbiamo alcuna informazione che faccia pensare ad una trattativa in corso con Sony e Nintendo, né tantomeno con Facebook per l'arrivo su Oculus Quest.

