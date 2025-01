Ritrova i tuoi oggetti più preziosi con Apple AirTag: offerta Amazon

Apple AirTag è un accessorio di cui presto non potrai più fare a meno. È un localizzatore bluetooth che, associato insieme ai tuoi oggetti più preziosi, ti aiuterà a tenerne traccia della posizione e a ritrovarli nel caso tu li abbia persi. Ideale da abbinare a portachiavi, borse e molto altro ancora, oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 29,99 euro invece di 39.

Apple AirTag: il segreto per non perdere più niente

Piccolo, elegante e facile da configurare, Apple AirTag si collega al tuo iPhone o iPad in un attimo ed è subito perfetto per monitorare borse, chiavi, portafogli e molto altro direttamente dall’app Dov’è.

Nel caso tu abbia smarrito qualcosa nelle vicinanze ti basterà far suonare l’altoparlante integrato oppure chiedere a Siri di aiutarti a ritrovarlo. Per maggior precisione, la tecnologia Ultra Wideband ti aiuterà persino ad avere la posizione precisa, che ti guiderà passo dopo passo nel punto esatto in cui si trovano l’AirTag e l’oggetto che hai perso.

E nel caso fosse molto lontano? Niente paura, perché sfruttando la vasta rete di dispositivi Apple sparsi in tutto il mondo, potrai localizzarlo ovunque si trovi. Ti basterà attivare l’apposita modalità Smarrito, che ti invierà automaticamente una notifica quando un altro dispositivo Apple rileverà il tuo AirTag: il tutto nel massimo rispetto della tua privacy, con dati criptati e anonimi.

AirTag funziona con una batteria che dura più di un anno e che puoi facilmente sostituire quando sarà necessario. Il gadget è dotato di certificazione IP67 che lo rende resistente ad acqua e polvere: perfetto dunque per usarlo in ogni situazione.

Con Apple AirTag dimentichi le difficoltà di perdere tempo a cercare le tue cose, specie quelle più preziose. Provalo subito approfittando dello sconto Amazon: è tuo a soli 29,99 euro.