Risparmia sulla tua bolletta con il TERMOSTATO SMART Bticino scontato di -65€!

Eri alla ricerca di un modo per risparmiare sulla bolletta di casa tua, mantenendo sempre un clima ottimale? Allora non potrai proprio farti scappare il termostato smart di Bticino! Il suo prezzo di listino si attesta sui 179,99€ ma, grazie allo sconto Amazon, potrai averlo a soli 114,49€!

Tutte le caratteristiche del termostato smart Bticino

Il termostato smart di Bticino è controllabile dall’app Bticino Home + Control, garantendoti di gestire la temperatura della tua casa ovunque ti trovi. E quando sei a casa, potrai usare i comandi vocali di Alexa, Google Home e Apple HomeKit, rendendo ancora più facile regolare il riscaldamento. Questo termostato offre anche programmi settimanali personalizzati, permettendoti di impostare schemi di riscaldamento che si adattano alle tue esigenze quotidiane, ottimizzando così il consumo energetico.

Parlando di funzioni particolari, il Boost consentirà di aumentare rapidamente la temperatura quando necessario, ideale per quei momenti in cui si desidera un rapido riscaldamento. E la funzione Autoadapt è un’altra innovazione significativa: il termostato impara le caratteristiche del tuo impianto di riscaldamento e anticipa l’accensione per garantire che la temperatura desiderata sia raggiunta al momento giusto.

Sul fronte del risparmio energetico, non mancano i programmi smart e il monitoraggio in tempo reale dei consumi tramite l’app, i quali ti aiutano a ridurre l’uso di energia.

Parlando di estetica, invece, questo dispositivo è minimal, elegante e davvero bello da vedere. Inoltre, sullo schermo LCD appariranno diverse info, tra cui temperatura e la possibilità di visualizzare l’umidità dell’ambiente.

Rendi la tua casa super-smart con il termostato Bticino a un prezzo davvero conveniente: solo 114,49€ al posto dei classici 179,99€!