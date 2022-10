Risparmia sul riscaldamento con la valvola termostatica smart (Amazon)

Ormai sembra che siamo arrivati a un punto di non ritorno per quanto riguarda i costi del gas. Eppure ci sono ancora delle soluzioni economiche che ti permetteranno di risparmiare sul riscaldamento. Metti subito nel tuo carrello la valvola termostatica smart Meross a soli 40,39 euro, invece che 50,29 euro.

Con questa piccola spesa avrai un doppio risultato. Da una parte, come dicevamo, avrai un notevole risparmio sul riscaldamento di casa tua, dall’altra, potrai semplificarti la vita gestendo i tuoi termosifoni con il tuo smartphone o addirittura con i comandi vocali (tramite un hub acquistabile separatamente).

Un vero affare per dare una sferzata a questi consumi che ci stanno uccidendo. Approfitta subito di quest’offerta di Amazon e acquista la valvola termostatica smart Meross a soli 40,39 euro. Ordina oggi per riceverla comodamente a casa tua già domani con spedizione gratuita, per i clienti Amazon Prime.

Risparmia sul riscaldamento con una piccola spesa

Non pensare che ci voglia un esperto per montare questa valvola termostatica smart. In realtà l’istallazione è molto semplice, basta svitare il vecchio termostato, che nella maggioranza dei casi potrai smontare a mano, e quindi installare il nuovo. In confezione troverai anche degli pratici adattatori nel caso il tuo modello di termosifone ne abbia bisogno.

A questo punto dovrai solamente collegare la valvola termostatica smart alla tua WiFi di casa, scaricare l’app Meross e il gioco è fatto. Direttamente dal tuo smartphone potrai controllare i consumi e gestire i tuoi termosifoni. Così avrai un risparmio fino al 30%. È compatibile anche con i comandi vocali di Siri, Alexa e Google Assistant (tramite un hub acquistabile separatamente).

Non perdere questa occasione per risparmiare e rendere la tua casa intelligente. Dirigiti subito su Amazon e metti nel tuo carrello la valvola termostatica smart Meross a soli 40,39 euro, invece che 50,29 euro.

