Risparmia in vacanza: 10% di sconto su tutti gli hotel Lidl Viaggi

L’estate è ormai alle porte: è il momento giusto per iniziare a organizzare le ferie e – perché no – cogliere l’occasione anche per risparmiare qualcosa. Lidl ha infatti aggiornato le sue promozioni Lidl Viaggi proponendo un codice che dà accesso a uno sconto del 10% per prenotare in uno dei 20 hotel selezionati, collocati nelle più belle località marittime e montane italiane, oppure una delle 4 esperienze viaggio in Europa.

Per chi parte entro il 7 luglio, il codice da utilizzare è LUGLIO24; per chi parte entro il 7 settembre, invece, il codice è SETTEMBRE24. Gli hotel selezionati si trovano in 10 regioni italiane: Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia, Marche, Abruzzo, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige.

Tutte le strutture vantano 3 o 4 stelle, garantendo i più alti standard di relax e comfort disponibili. I prezzi variano in base alla località e alla durata del soggiorno: si parte da 99 euro a persona per 2 notti nell’Hotel Monclassico (3 stelle) immerso nel verde di Dimaro Foldarida, in provincia di Trento, ai 662 euro a persona per 7 notti del Club Esse Cala Bitta (3 stelle), circondato dalle acque cristalline di Arzachena, in Sardegna.

Ecco il volantino completo Lidl Viaggi:

Per chi cerca l’avventura, Lidl Viaggi propone anche quattro vacanze organizzate in Europa. Il primo è un tour che attraversa sette meraviglie del Portogallo (Lisbona, Sintra con il Palazzo Reale, Óbidos, Tomar, Guimarães e Porto) e include pernottamento con colazione, volo a/r e assicurazione medico/bagaglio, al costo di 1.385 euro a persona per 7 notti.

Poi ci sono la crociera tra Isole Baleari, Spagna e Francia a 686 euro a persona (7 notti), il pacchetto volo + hotel per Rodi, in Grecia, a 779 euro e il tour nel triangolo d’oro della Spagna: Barcellona, Valencia, Toledo, Madrid, Avila Segovia e Saragozza a 1.505 euro (anziché 1.669).

