Risparmia fino a 170 euro sugli aspirapolvere Dyson con questo codice

Dyson ha da poco lanciato la promozione Summer Days: fino alle 23:59 di domenica 23 giugno sarà possibile beneficiare di sconti esclusivi e un extra risparmio massimo di 170 euro su una selezione di aspirapolvere usando il codice sconto EUROPEI2024. Il codice va inserito in fase di check-out, tutto in maiuscolo, dopo aver cliccato sul link “Hai un codice sconto?”.

La promo in corso sullo store ufficiale di Dyson comprende anche la consegna gratuita in 24 ore e il reso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Gli aspirapolvere Dyson in promozione

Ecco la lista degli aspirapolvere del marchio Dyson su cui è valido il codice sconto EUROPEI2024, grazie al quale è possibile usufruire di uno sconto fino a 170 euro:

Aspirapolvere senza filo Dyson V15 Detect in offerta a 699 euro 639 euro (prezzo precedente 799 euro)

in offerta a 639 euro (prezzo precedente 799 euro) Aspirapolvere e lavapavimenti Dyson V15s Detect Submarine in offerta a 929 euro 759 euro (risparmi 170 euro)

in offerta a 759 euro (risparmi 170 euro) Aspirapolvere senza filo Dyson Gen5detect Absolute in offerta a 799 euro 719 euro (prezzo precedente 929 euro)

Sul sito è riportato sia lo sconto della promo Summer Days, sia il prezzo finale a carrello utilizzando in fase di check-out il codice EUROPEI2024. Il risparmio più sostanzioso, utilizzando soltanto il codice sconto appena citato, riguarda il modello Dyson V15s Detect Submarine, con il prezzo che passa da 929 euro a 759 euro (si risparmiano così 170 euro). A questo si aggiunge poi il filtro HEPA in omaggio, il cui valore è di 60 euro.

Ottimo anche il prezzo del modello Gen5detect Absolute: tra promo Summer Days e codice sconto EUROPEI2024, il risparmio complessivo è di 210 euro (di cui 80 euro grazie al codice).

La promo in corso sul sito ufficiale di Dyson termina domenica 23 giugno, quando in Italia saranno le 23:59. Volendo, è anche possibile completare l’acquisto scegliendo di pagare in tre rate a interessi zero con PayPal.