Risparmia 34€ sul KIT 35-in-1 di XIAOMI!

Questo è il tipico attrezzo o, meglio, kit di attrezzi che non sapevi di volere. Prima di spiegarti tutte le sue caratteristiche e il funzionamento, ti basterà sapere che include 35 utensili in 1, è di HOTO by Xiaomi e il suo prezzo crolla da 85,99€ a soli 51,36€!

Tutte le caratteristiche del di attrezzi HOTO by Xioami

Con 35 accessori multifunzionali inclusi, questo kit è pronto per una vasta gamma di applicazioni, dalla scultura al taglio, dalla levigatura alla lucidatura. La smerigliatrice per unghie per animali domestici è particolarmente utile per chi ha cani e vorrebbe far loro una manicure. Inoltre, non manca la custodia in EVA con scomparti separati che garantisce un’organizzazione impeccabile di tutti questi accessori.

Con un motore integrato che può generare una coppia fino a 0,9 Nm, questo kit è pronto ad affrontare anche i compiti più impegnativi. E ka batteria ricaricabile da 2000 mAh garantisce un’autonomia prolungata, consentendo di lavorare per ore senza interruzioni. La ricarica avviene comodamente tramite la porta Type-C, compatibile con la maggior parte dei caricabatterie moderni.

Il kit vanta un design ergonomico con un’esterno in TPU sabbiato e una copertura frontale in gomma, garantendo una presa comoda e sicura anche durante le sessioni di lavoro più lunghe. Leggero e portatile, con soli 240 g di peso netto, è facilmente trasportabile ovunque, sia dentro che fuori casa. Inoltre, il design senza fili offre una libertà di movimento totale durante l’utilizzo.

Scopri tutte le possibilità date da questo kit 35-in-1 di HOTO by Xiaomi per soli 51,36€!