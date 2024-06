Risparmia 30€ sugli auricolari OPPO Enco X3i grazie alla newsletter

C’è una nuova interessante proposta sullo store ufficiale di OPPO: i nuovi auricolari true wireless Enco X3i, con cancellazione del rumore attiva, beneficiano di uno sconto di 30 euro semplicemente iscrivendosi alla newsletter. Inoltre è possibile pagare in tre rate a interessi zero con Scalapay e beneficiare della consegna gratuita con DHL Express. E se gli auricolari non dovessero soddisfare le proprie aspettative, si può sempre fare affidamento al servizio di reso entro 14 giorni dalla data di acquisto.

OPPO Enco X3i in offerta a 99,99 euro su OPPO Store

I nuovi Enco X3i di OPPO puntano a diventare il nuovo riferimento tra gli auricolari wireless con cancellazione del rumore per chi ha un budget non superiore a 100 euro. Tra i suoi principali punti di forza si annovera l’audio ad alta risoluzione con il codec Bluetooth LHDC 5.0, in accoppiata con un doppio driver dinamico e la cancellazione attiva del rumore da 49 dB.

Per una maggiore esperienza immersiva, i neo-auricolari di OPPO possono contare anche sull’algoritmo audio spaziale proprietario Alive Audio, in grado di restituire un suono surround 3D su qualunque dispositivo e per qualsiasi tipo di sorgente.

Un ulteriore elemento di spicco di questi auricolari è la batteria di lunghissima durata, capace di offrire un’autonomia di 44 ore. In aggiunta a ciò si annovera anche la ricarica rapida: lasciandoli in carica per 10 minuti, è possibile ottenere fino a 7 ore di ascolto.

Venduti al prezzo di lancio di 129,99 euro, grazie alla promozione in corso sullo store ufficiale è possibile acquistare gli OPPO Enco X3i a 99,99 euro, guadagnando uno sconto di 30 euro iscrivendosi alla newsletter.