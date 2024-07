Risparmia -139€ sul ROBOT aspirapolvere e lavapavimenti Roborock Q5 Pro!

Che tu abbia un animale domestico o che tu semplicemente voglia dedicare tempo libero ad altre attività, il robot aspirapolvere rappresenta un vero e proprio game changer per la pulizia della tua casa, specialmente se lava anche i pavimenti. Roborock Q5 Pro fa tutto questo e molto altro! E il suo prezzo originario di 349,00€ è solo un brutto ricordo dato che, grazie allo sconto e al coupon (che dovrai selezionare) crolla soli 210,00€!

Tutte le caratteristiche del robot aspirapolvere e lavapavimenti

Grazie alla tecnologia HyperForce, questo robot aspirapolvere vanta una potenza aspirante di 5500 Pa che, insieme alle doppie spazzole DuoRoller in gomma, assicura una raccolta impeccabile di peli di animali domestici e capelli, su qualsiasi superficie.

Il serbatoio della polvere da ben 770 ml permette di pulire a lungo senza doverlo svuotare frequentemente, mentre il quello dell’acqua da 180 ml consente al Roborock Q5 Pro di lavare i pavimenti in modo efficace, eliminando anche le macchie più ostinate.

Parlando di navigazione, la tecnologia LiDAR PreciSense e la mappatura 3D serviranno a scansionare e creare mappe dettagliate della tua casa, pianificando il percorso di pulizia in modo ottimale, evitando ostacoli e coprendo ogni angolo. Potrai anche creare flussi di lavoro di pulizia personalizzati per adattarsi alle tue esigenze, scegliendo di pulire l’intera casa, solo determinate stanze o aree specifiche in momenti prestabiliti. Inoltre, il robot è in grado di rilevare automaticamente le scale e altri ostacoli, creando una mappa di zone vietate per evitare che si avventuri in aree indesiderate.

Infine, con una batteria ad alta capacità che offre un’autonomia fino a 240 minuti, può pulire ampie superfici con una singola carica e torna automaticamente alla base di ricarica quando la batteria è scarica.

Risparmia ben -139€ sull’acquisto del tuo nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock Q5 Pro, grazie allo sconto e al coupon!