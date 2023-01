Ripetitore Wi-Fi Mesh TP-Link ad un prezzo super: acquistalo a meno di 30€

Paghi una follia per la tua rete FTTH, ma le performance della tua rete ti lasciano ancora a desiderare? Il segnale Wi-Fi non arriva forte e potente in tutta la tua casa? Abbiamo il prodotto che fa per te. Esplorando le migliori offerte di Amazon abbiamo trovato un ripetitore Wi-Fi Mesh ad un prezzo davvero interessante.

Il ripetitore TP-Link RE330 Mesh Wi-Fi è uno dei migliori prodotti della sua categoria e si distingue per un ottimo rapporto qualità-prezzo, oggi reso ancora più forte da questa interessante offerta, che ne porta il prezzo sotto ai 30€. Chiaramente, avrai bisogno anche di un router abilitato alla tecnologia Mesh per sfruttarlo a pieno (noi ti consigliamo questo).

Il ripetitore TP-Link RE330 Mesh Wi-Fi è un dispositivo progettato per eliminare le zone d’ombra nella copertura Wi-Fi rafforzando ed espandendo il segnale del router sorgente. Utilizza la tecnologia Wi-Fi AC1200 per fornire connessioni wireless Dual Band fino a 300Mbps in 2.4GHz e 867Mbps in 5GHz. La tecnologia OneMesh consente di creare una rete mesh unificata per connessioni stabili e senza interruzioni di segnale mentre ci si muove per i diversi ambienti di casa. L’indicatore LED Smart LED aiuta a trovare la posizione migliore per una copertura Wi-Fi ottimale. La modalità ad alta velocità massimizza la velocità utilizzando una banda WiFi come backhaul dedicato, ideale per lo streaming HD e i giochi. La modalità Access Point consente di sfruttare la porta LAN per collegare RE330 al router tramite cavo e creare un nuovo punto di accesso Wi-Fi alla tua rete.

Normalmente per avere tutto questo dovresti spendere ben 45€, un prezzo decisamente importante ma in linea con le specifiche di questo dispositivo. I ripetitori Mesh non sono quasi mai a buon mercato. Sottolineano il quasi, perché grazie a questa imperdibile offerta di Amazon oggi potrai portarti a casa il TP-Link RE330 a meno di 25€. Non perdere tempo e mettilo subito nel carrello, c’è il rischio che vada a ruba molto velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.