Ring Intercom: il citofono intelligente in offerta al minimo storico (-60%)

Siamo di fronte al prezzo migliore e più basso di sempre per Ring Intercom, il sistema che ti permette di rendere smart il tuo citofono potendo gestire le visite persino dal tuo smartphone. Oggi puoi acquistarlo infatti a soli 39,99 euro invece di 99,99: l’offerta è valida fino alle 20.55 di questa sera.

Con Ring Intercom rendi smart persino il citofono

Ring Intercom si interfaccia direttamente con il tuo citofono già installato senza richiederti quindi pesanti modifiche sull’impianto esistente. Con la sua installazione potrai controllare chi è alla porta e aprire direttamente dall’app Ring sul tuo smartphone, persino se non sei in casa.

Una innovazione che ti permette infatti di parlare con i visitatori tramite un sistema audio bidirezionale: molto utile se ti trovi fuori casa, ad esempio, aspetti un pacco e autorizzi il corriere ad accedere al portone e lasciartelo sul pianerottolo o in una zona da te indicata.

Ring Intercom è compatibile con Alexa, dandoti modo di usare i comandi vocali per gestire il citofono: molto utile, poi, è la funzione Chiave Ospite con cui puoi concedere accessi temporanei ad amici o familiari in determinati orari, senza la necessità di essere presente fisicamente.

E a proposito di funzioni interessanti, da non dimenticare la verifica automatica per le consegne Amazon, che permette ai corrieri verificati di accedere in sicurezza all’interno dell’edificio per consegnare i tuoi pacchi. Una soluzione veramente smart, solo per oggi al prezzo migliore di sempre: 39,99 euro invece di 99,99.