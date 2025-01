Ricordando David Lynch: ecco 5 cofanetti o DVD dei film da non perdere

La morte di David Lynch, visionario regista, attore e sceneggiatore e vincitore di un Oscar alla carriera nel 2020, è un momento triste per il cinema e per i numerosi appassionati in tutto il mondo. Mente della serie I segreti di Twin Peaks, prodotto che è diventato un fenomeno di culto cui echi arrivano fino ai giorni oggi, è stato autore di numerose produzioni che hanno segnato il cinema contemporaneo. Abbiamo provato a raccoglierle qui, selezionando quelle che puoi acquistare facilmente su Amazon.

Twin Peaks – il cofanetto completo

Non potevamo che cominciare proprio da qui, dal cofanetto di Twin Peaks che, in ben 16 blu-ray, racchiude non solo tutta la serie evento ma anche i film che ne hanno completato il racconto. Un pezzo da collezione unico che non può mancare nella bacheca dei fan.

Strade Perdute

Strade Perdute è forse una delle produzioni che meglio rappresentano David Lynch. Un noir del 1997 caratterizzato da una forma di narrazione non lineare e originale, che spiazza lo spettatore e lo coinvolge con una strepitosa colonna sonora.

Eraserhead

Non poteva certo mancare Eraserhead, la prima opera di David Lynch che è rapidamente diventata un cult degli anni ’80. Oggi in versione restaurata è il modo migliore per conoscere un regista che, sin dal debutto, ha voluto imprimere qualcosa di nuovo al cinema.

Inland Empire – L’Impero della Mente

Dal primo all’ultimo: Inland Empire è stato lanciato nel 2006 ed è l’ultimo film di David Lynch. Parliamo di una pellicola nata sul momento, nel senso che il copione è stato scritto durante le riprese. Il lascito immancabile di un grande regista.

Una Storia Vera

Chiudiamo con Una Storia Vera: un film che lo stesso Lynch definì a dir poco sperimentale, dato che è completamente diverso da ciò che era il suo stile. Forse quello più “lontano” da Lynch, ma comunque un’opera di un’eleganza sopraffina.