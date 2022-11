Ricariche PSN in offerta su Amazon: la magia del Black Friday

Ti abbiamo parlato ieri delle offerte PlayStation per il Black Friday che riguardano sia gli abbonamenti PlayStation Plus, sia i giochi PS4 e PS5 presenti sullo store. Ebbene, la situazione migliora, perché ora puoi sfruttare questi sconti acquistando le ricariche PSN direttamente su Amazon con una offerta.

Ricariche PSN in offerta su Amazon: i tagli disponibili

Nello specifico, la promozione viene applicata ai 12 mesi di tre differenti tagli di ricarica, che puoi selezionare di seguito:

L’idea della collaborazione tra Sony e Amazon è quella di darti la possibilità di sfruttare gli sconti per acquistare gli abbonamenti PlayStation Plus al prezzo in offerta.

Tuttavia, ricordati che si tratta di vero e proprio credito che puoi spendere come vuoi: una volta effettuata la ricarica, sei libero di scegliere il modo in ci spenderla. Vuoi un abbonamento PS Plus o uno e più dei numerosi giochi PS4 e PS5 in offerta sullo store? La scelta è soltanto tua.

La promozione è valida per tutto il periodo in cui è attiva la settimana del Black Friday di Amazon, ma ti suggeriamo di fare in fretta perché a questi prezzi andranno via abbastanza facilmente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.