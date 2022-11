Black Friday PlayStation: tutti i giochi PS4 e PS5 in offerta su PS Store

Sono iniziate le offerte della settimana del Black Friday di Amazon, ma Sony non vuole essere da meno e presenta le “sue” promozioni legate direttamente ai giochi presenti sul PlayStation Store.

Abbiamo già visto gli sconti per gli abbonamenti PlayStation Plus, mentre con questo articolo ci concentriamo sui giochi che puoi acquistare direttamente dalla tua console PS4 e PS5.

Ci sono titoli di recente uscita come FIFA 23, NBA 2K23, Stray, Gotham Knights e imperdibili del calibro di Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e Cyberpunk 2077. Per acquistare i giochi puoi sfruttare le ricariche PSN presenti anche su Amazon.

I giochi PS4 e PS5 in offerta sul PlayStation Store per il Black Friday

Per scoprire tutti i giochi PS4 e PS5 in offerta ti consigliamo di visitare la pagina ufficiale del PlayStation Store, dopo aver ricaricato il tuo portafoglio con il credito PSN.

Ti segnaliamo però qualcosa di molto interessante: ad esempio FIFA 23 a 41,99 euro per PS4 e 47,99 per PS5, NBA 2K23 addirittura a 31,49 euro su PS4 e 39,99 su PS5.

Parlando di produzioni imperdibili ecco anche Spider-Man Miles Morales a 29,99 euro, Gotham Knights a 44,99, Gran Turismo 7 a 39,89 e Horizon Forbidden West a 39,89. Spazio pure per il recente Stray a soli 23,99 euro, Cyberpunk 2077 a 24,99 euro e The Last of Us Parte I a 59,99 euro.

Continuiamo con F1 22 a 39,99 euro su PS5, A Plague Tale Requiem a 47,99 euro e l’immancabile GTA 5 per PS5 a 19,99 euro. I giochi però sono veramente tanti: ti consigliamo di consultare il resto del listone direttamente su PlayStation Store.

