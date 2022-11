PlayStation Plus in offerta per il Black Friday: sconti su tutti gli abbonamenti

Oltre alla settimana del Black Friday di Amazon, anche in casa PlayStation sono iniziati gli sconti legati al “Venerdì nero”. Sony in particolare spinge tantissimo su PlayStation Plus, con offerte attive per ogni tipo di abbonamento.

Per tutta la durata delle offerte del Black Friday hai infatti la possibilità di abbonarti con il 25% di sconto sull’iscrizione annuale, risparmiando parecchio rispetto il prezzo originale. Puoi acquistare le ricariche PSN presenti su Amazon per sfruttarle poi per avere il tuo abbonamento a prezzo scontato direttamente sul PlayStation Store.

PlayStation Plus: i piani in offerta per il Black Friday

Se non sei ancora iscritto al PlayStation Plus puoi sfruttare dunque gli sconti del Black Friday per avere un’offerta del 25% sull’abbonamento annuale:

PS Plus Essential – 12 mesi – €44,99 €59,99

– 12 mesi – €44,99 PS Plus Extra – 12 mesi – €74,99 €99,99

– 12 mesi – €74,99 PS Plus Premium – 12 mesi – €89,99 €119,99

Ricordiamo brevemente le differenze fra i tre piani di abbonamento. Con PlayStation Plus Essential hai giochi mensili da aggiungere alla tua collezione, la possibilità di giocare in multiplayer online e sconti esclusivi.

Il piano Extra include, oltre a tutti i servizi Essential, anche un ricco catalogo di giochi PS4 e PS5 da scaricare.

Infine, il più ricco, Premium, comprende i vantaggi Extra, Essential insieme alle versioni di prova dei giochi in uscita, la possibilità di giocare in streaming nel cloud e una selezione di titoli classici dell’era PS1-PS2-PS3.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.