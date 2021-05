“Resident Evil: Infinite Darkness” sarà presentato in anteprima su Netflix l'8 luglio. Dopo un incessante serie di anticipazioni e rivelazioni, abbiamo finalmente una data di uscita e un trailer ufficiale per l'adattamento anime di Resident Evil.

Come abbiamo appreso il mese scorso, la trama di questa serie si svolge dopo gli eventi di Resident Evil 4, quindi dovrebbe sembrare familiare ai fan della serie che hanno bisogno di qualcosa per riempire il loro tempo dopo aver giocato tutto Resident Evil Village. Potete dare un'occhiata al trailer ufficiale riportato di seguito, il quale ci offre uno sguardo più approfondito su ciò che sta per accadere quando sarà presentato in anteprima l'8 luglio.

Questa è la trama della serie:

Sei anni fa (2000), l'elicottero appartenente alle forze speciali statunitensi che stavano intervenendo nella guerra civile del Penamstan cadde dal cielo. I Mad Dogs dell'esercito americano, che si trovavano sullo stesso campo di battaglia, rifiutarono l'ordine di restare in piedi dal centro di comando. il loro terreno e invece è andato a salvare i sopravvissuti allo schianto. Tuttavia, le forze speciali erano già state annientate. Anche i Mad Dogs, guidati dal loro capitano Jason, furono costretti a fuggire per sopravvivere. Tuttavia, in quel luogo, Jason e la sua unità hanno visto le forze speciali presumibilmente morte muoversi in modi strani …

Nel presente (2006), si verifica un incidente di pirateria informatica su un file top secret della Casa Bianca. Quattro agenti, tra cui Leon S. Kennedy e Jason, l ‘” Eroe del Penamstan “, sono invitati alla Casa Bianca per indagare su questo incidente. Tuttavia , quando le luci si spengono improvvisamente, sono costretti ad abbattere un'orda di misteriosi zombi insieme alla squadra SWAT. Successivamente, il file top secret è collegato a un laboratorio di biologia a Shanghai, che Leon e gli altri tre agenti decidono per indagare in cerca di indizi. Mentre si dirigono a Shanghai in un sottomarino all'avanguardia, uno sciame di armi biologiche (BOW) simili a topi attacca improvvisamente, spingendoli in una situazione di vita o di morte.

Nel frattempo, mentre si trova in Penamstan per fornire supporto ai rifugiati, Claire Redfield, membro dello staff di Terra Save, incontra una strana immagine disegnata da un ragazzo non verbale. Perseguitata da questo disegno, che sembra raffigurare una vittima di un'infezione virale, Claire inizia la propria indagine. Alla fine scopre un terrificante esperimento condotto durante la guerra civile del Penamstan. Leon e Claire si avvicinano a una verità inimmaginabile che tutto è iniziato in Penamstan. Scoprono anche che un terrore che può infrangere la pace si sta lentamente avvicinando …