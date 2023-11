Reolink 4K PoE Kit Videosorveglianza da esterno in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Paura di movimenti sospetti fuori dalla vostra casa? Amazon ha la soluzione per voi, Reolink 4K PoE Kit a un prezzo conveniente di 439,00 euro con uno sconto del 34%. Potrete pagare il vostro acquisto a rate a tasso zero con Cofidis.

Reolink 4K PoE Kit: caratteristiche principali

Reolink kit telecamere videosorveglianza 4K (8MP, 3840×2160) offre quasi 4 volte la chiarezza di una a 1080P, con un ampio margine. Questo sistema di videosorveglianza di qualità superiore è in grado di mostrare i dettagli chiave più fini in vividezza, anche quando si esegue uno zoom digitale. La telecamera esterna può distinguere il movimento di un uomo o di un veicolo da quello di un altro oggetto. Inoltre, estraendo i cavi di rete dal kit videosorveglianza poe e collegando le telecamere esterne all’NVR, potrete vedere immediatamente l’immagine sul monitor tramite o sui dispositivi mobili se connessi a Internet.

Le telecamere sono molto facili da installare anche per un principiante. Questo kit videosorveglianza supporta la registrazione continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7 così da non perdervi nulla anche quando sarete in vacanza. I video saranno memorizzati in un disco rigido da 2 TB preinstallato che potrete anche espandere fino a 12 TB. Il kit telecamere può essere ampliato con fino a 8 Reolink telecamere PoE o WiFi non a batteria, come RLC-520A, 810A, 811A, 823A, TrackMix PoE, 510WA ecc.. In più potrete anche integrare le funzioni delle telecamere aggiuntive, come conversazione bidirezionale, panoramica/inclinazione, inseguimento automatico, ecc., consentendoti di creare un proprio sistema di videosorveglianza all’avanguardia.

Non fatevi scappare quest’occasione e dormite sogni tranquilli grazie a queste fantastiche telecamere che riprenderanno tutto ciò che succede fuori dalla vostra casa. Su Amazon a soli 439,99 euro con uno sconto del 34%. Per i clienti Prime spedizione veloce e gratuita.

