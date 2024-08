Rendi la tua connessione WiFi velocissima grazie al RIPETITORE FRITZ! (-32%)

Sebbene possa sembrare impossibile, dispositivi piccolissimi come AVM FRITZ!Repeater 1200 AX possono davvero migliorare definitivamente la tua connessione WiFi in casa. Prima di scoprire come, ti basterà sapere che puoi acquistare questo modello nello specifico per appena 64,99€; il tutto graie allo sconto del 32%!

Tutte le caratteristiche del ripetitore WiFi

Grazie all’avanzata tecnologia Wi-Fi 6, questo piccolissimo ripetitore è capace di offrire una velocità di trasferimento dati eccezionale, raggiungendo fino a 3.000 Mbit/s, il che si traduce in un’esperienza di navigazione fluida, anche con più dispositivi connessi simultaneamente. Questa tecnologia migliora l’efficienza della rete e permettendo a ogni dispositivo di ottenere il massimo dalla connessione, senza rallentamenti.

Oltre alla mera potenza, questo ripetitore offre una porta LAN Gigabit integrata, grazie alla quale è possibile collegare dispositivi cablati come smart TV, console di gioco o computer direttamente al ripetitore, migliorando ulteriormente la stabilità della connessione per quei dispositivi che richiedono una maggiore larghezza di banda.

L’installazione del dispositivo è estremamente semplice. Grazie al pulsante WPS, collegare il ripetitore alla tua rete esistente richiede solo pochi secondi, e l’interfaccia utente chiara e facile da usare ti guida passo dopo passo nella configurazione. Inoltre, è compatibile con tutti i router wireless, rendendolo una soluzione versatile e pronta all’uso per qualsiasi tipo di rete.

Infine, con la tecnologia Wi-Fi Mesh, tutti i punti di accesso nella tua casa comunicano tra loro, garantendo una copertura Wi-Fi continua e senza interruzioni, anche quando ti sposti da una stanza all’altra.

Risolvi tutti i problemi legati al WiFi con soli 64,99€!