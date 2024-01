Rendi il tuo Galaxy S24 Ultra ancora più bello con questa super custodia (esclusiva Samsung)

La custodia Artist Steven Wilson per Galaxy S24 Ultra è disponibile in esclusiva sul Samsung Shop Online a 49,90 euro. È un articolo introvabile altrove, a conferma della natura esclusiva dell’offerta sul sito ufficiale samsung.com.

Allo stesso tempo, si tratta di un acquisto ideale per i proprietari di Samsung Galaxy S24 Ultra, il nuovo riferimento in ambito mobile in attesa che la concorrenza risponda. Fatto questo non scontato: con ogni probabilità, infatti, si dovrà attendere fino ai nuovi iPhone che arriveranno il prossimo autunno.

L’offerta che ti segnaliamo quest’oggi per il Samsung Shop Online ha per protagonista la custodia per il nuovo S24 Ultra disegnata da Steven Wilson, celebre illustratore di Londra. Per il suo valore e per l’unicità che esprime, il prezzo è ampiamente giustificato, o meglio è un prezzo ultra-competitivo.

Per chi non lo conoscesse, Steven Wilson è originario di Londra: nutre una forte passione per la stratificazione dei colori e per la serigrafia, una tecnica di stampa sempre più in voga in questi ultimi anni. Le sue creazioni si distinguono per fondere senza soluzione di continuità elementi surreali a pop art.

Anche se questa è la prima volta che lo senti nominare, ti assicuriamo che nel suo campo Wilson è una vera e propria celebrità. Non a caso, le sue opere sono esposte in tutto il mondo, da Parigi a Los a Los Angeles.

