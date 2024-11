Relè smart con misurazione di consumo Shelly: confezione da 2 in maxi sconto Amazon (-40%)

Straordinaria offerta per la domotica su Amazon per la settimana del Black Friday: Shelly Plus 2PM, il relè intelligente con misurazione di consumo, è disponibile in sconto nella confezione da 2 pezzi a soli 35,88 euro invece di 59,99. Un risparmio di ben il 40% rispetto al prezzo di listino.

Shelly Plus 2PM: come funzionano i relè smart con misurazione di consumo

La confezione da 2 pezzi è perfetta per costruire o migliorare il proprio sistema di domotica. Grazie a Shelly Plus 2PM potrai dunque gestire in maniera automatizzata elementi come tapparelle, serrande e persiane, ma anche luci e dispositivi elettronici.

I relè sono dotati di 2 canali indipendenti e una capacità fino a 16A con cui controllare due elettrodomestici diversi e monitorarne i consumi separatamente. La presenza dell’apposita modalità tapparella li rende adatti per gestire nello specifico motori bidirezionali come tapparelle, tende, porte garage e persiane, creando routine personalizzate con orari specifici per aprire o chiudere le tende al mattino o alla sera, ad esempio.

I dispositivi sono dotati anche di WiFi e Bluetooth integrati e sono configurabili tramite l’app Shelly Smart Control che puoi scaricare su smartphone iOS e Android: così potrai controllare i tuoi dispositivi da remoto, ricevere notifiche in tempo reale e personalizzare le impostazioni che preferisci. Inoltre, sono compatibili con Alexa e Google Home.

Tratto distintivo di questi relè è infine la precisione nella misurazione dei consumi con cui monitorare e ridurre gli sprechi. Trasforma così la tua casa in un ambiente smart, efficiente e connesso con Shelly Plus 2PM: la confezione da 2 relè è tua a 35,88 euro invece di 59,99.