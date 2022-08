Il Registro delle Opposizioni non funziona: i Call Center chiamano ancora

Il Registro delle Opposizioni è un servizio gratuito in abbonamento che permette a chiunque di “opporsi” alle chiamate Call Center a scopo di marketing. Inizialmente era disponibile solo per i titolari di un numero di telefono nazionale di rete fissa.

La grande novità è stata introdotta dal 27 luglio quando, il Registro delle Opposizioni, si è rinnovato. Infatti, attualmente anche chi ha un numero di telefono cellulare può iscriversi a questo registro pubblico per “opporsi” al telemarketing selvaggio.

Sì, perché oggi il problema maggiore è che questi operatori, facendo comunque il loro lavoro, sono diventati ormai troppo insistenti. Chiamano a tutte le ore del giorno e più volte al giorno. Così ci troviamo a dover rispondere al telefono e ripetere “Grazie, ma non sono interessato” un’infinità di volte durante la giornata.

Nondimeno, sembra che qualcosa nel Registro delle Opposizioni non funzioni. Infatti, sono molti, o meglio troppi, che lamentano una forte inefficacia del servizio. I Call Center, nonostante l’iscrizione, continuano a chiamare come se nulla fosse cambiato.

Il Registro delle Opposizioni è come se non esistesse

Fondamentalmente il risultato è che i vari Call Center sembrano non aver preso sul serio il Registro delle Opposizioni. Effettivamente, pare proprio che nulla sia cambiato e che la novità del 27 luglio non sia mai stata introdotta, insieme a tutto il rumore che ha fatto di notizie e post mediatici.

In altre parole, la stragrande maggioranza dei Call Center non sembra consultare l’elenco di chi si è opposto alle chiamate di telemarketing. Altrimenti non si spiegherebbe il fatto che molti utenti, pur essendosi registrati recentemente, continuino a essere contattati.

In realtà, un altro motivo potrebbe essere la causa di queste impenitenti chiamate. Se, dopo esserci iscritti al Registro delle Opposizioni, abbiamo ridato il nostro consenso registrandoci a un sito Web, richiedendo una carta fedeltà o cambiando operatore mobile, senza prestare attenzione, allora abbiamo annullato quanto dichiarato in precedenza.

In sostanza, se non facciamo attenzione ai consensi che firmiamo, il rischio è quello di annullare la nostra opposizione dichiarata in precedenza. Quindi, da una parte i Call Center sembrano essere insensibili a questo provvedimento. Dall’altra possiamo essere noi la causa del ritorno al telemarketing selvaggio.

Questo rivela che diverse cose non ci sono state dette in merito al Registro delle Opposizioni. Perciò occorre informarsi bene per non cadere in successivi tranelli che vanificherebbero i nostri sforzi e quelli di questo provvedimento intelligente, ma forse ancora poco efficacie.