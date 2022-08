Registro delle Opposizioni: cosa ti hanno nascosto ma che devi sapere

Il nuovo Registro delle Opposizioni è ora disponibile anche per numeri di telefono cellulare. Un ottimo traguardo per chi vuole dire addio alle chiamate Call Center a scopo di marketing. Infatti, il telemarketing selvaggio e il teleselling sono due pratiche sempre più diffuse.

Per aiutare i cittadini a combatterle la Fondazione Ugo Bordoni ha deciso di rinnovare questo speciale servizio. Abbonandosi, l’utente può dichiarare la sua opposizione che può essere semplicemente verso telefonate a scopo di marketing o anche a pubblicità cartacea.

La novità acclamata da tutti è che ora ci si può opporre indicando anche il proprio numero di telefono cellulare. Prima del 27 luglio 2022, data dell’inaugurazione del Registro delle Opposizioni rinnovato, il servizio era disponibile solo per numeri telefonici nazionali fissi.

Ci sono però due cose che ti hanno nascosto sul Registro delle Opposizioni, ma che devi assolutamente sapere. Scopriamole insieme, perché sono di fondamentale importanza onde evitare di vanificare la tua iscrizione a questo servizio.

Registro delle Opposizioni: cosa devi sapere che non dicono

Come in tutte le cose ci sono aspetti chiari e vantaggiosi, mentre altri che lo sono meno non vengono menzionati o solo accennati. Difatti, anche per il Registro delle Opposizioni è lo stesso. Ci sono due cose che non vengono espressamente menzionate, ma che devi conoscere.

La prima riguarda il fatto che il Registro delle Opposizioni serve per dichiarare la tua opposizione nei confronti delle sole chiamate Call Center provenienti dall’Italia. Quindi, se una società di questo tipo ha sede all’estero e ti chiama con un numero internazionale, la tua dichiarazione non vale.

Non ti stupire quindi se, dopo esserti registrato a questo servizio, ricevi ancora chiamate da numeri di telefono stranieri che, ad esempio, iniziano con un +44. Operatori telefonici impegnati in telefonate promozionali dall’estero non sono tenuti a consultare il registro prima di contattare la lista di utenti in loro possesso.

La seconda cosa da sapere è che il Registro delle Opposizioni è valido fino a quando l’utente non fornisce nuovamente i permessi a società terze di essere contattato a scopi pubblicitari. In altre parole, se attivi una nuova SIM o ti registri per ottenere una carta fedeltà, facendo solo alcuni esempi, devi prestare molta attenzione.

Infatti, potresti inconsapevolmente firmare dei consensi che annullano in parte o in toto quanto hai dichiarato con il Registro delle Opposizioni rendendo così non più valida la tua opposizione dichiarata per un determinato numero di telefono fisso o cellulare. A conferma di ciò, sul comunicato ufficiale si legge:

L’iscrizione annulla anche i consensi precedentemente rilasciati, tranne quelli con i gestori delle utenze e quelli che saranno autorizzati dopo l’iscrizione.

Infine, ricorda che il Registro delle Opposizioni non costa nulla. Si tratta di un servizio gratuito offerto al cittadino che vuole opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate. Se avrai fatto tutto il necessario per iscriverti, facendo attenzione a non fornire consensi successivi all’iscrizione, potrai anche segnalare alle associazioni competenti eventuali Call Center che non rispettano la tua opposizione.