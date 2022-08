Registro delle Opposizioni: quanto cosa l'abbonamento

Il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni è online e disponibile a tutti gli utenti. La sua funzione è quella di contrastare il telemarketing selvaggio dei Call Center. Si tratta di una pratica molto fastidiosa ormai in auge da tempo e che diversi consumatori non sopportano più.

Il problema maggiore è che dietro queste telefonate spesso si nascondono proposte commerciali ai limiti con la legalità. In pratica, per riuscire a chiudere un contratto, molti operatori, ad esempio, si dichiarano quali dipendenti di famose aziende quando in realtà lavorano per società impegnate a promuovere solo offerte.

Nello specifico, per quanto riguarda la telefonia mobile, a volte spingono l’utente a sottoscrivere un contratto inventando un nuovo aumento alla sua tariffa attuale. Queste pratiche scorrette stanno diventando sempre più numerose. Ecco perché il Registro delle Opposizioni, nella sua nuova versione, può essere davvero utile.

Infatti, iscrivendosi a questo database, qualsiasi consumatore può opporsi alle chiamate Call Center a scopo di marketing. Si tratta di un elenco al quale qualsiasi operatore dovrebbe rifarsi prima di procedere con una chiamata per verificare se quel numero di telefono è iscritto.

Registro delle Opposizioni: arriva una novità

Dal 27 luglio 2022 il Registro delle Opposizioni ha introdotto una novità. Nella sua nuova forma rinnovata questo servizio si è aperto anche ai soli numeri di telefono cellulare. Prima, infatti, potevano iscriversi solo gli utenti titolari di una linea fissa. Ora, invece, è disponibile anche per chi ha solo o anche una linea mobile.

In sostanza si tratta di un abbonamento valido dal momento in cui un utente si iscrive al Registro delle Opposizioni. Ma quanto costa effettivamente questo abbonamento? Sono in molti a chiederselo, forse diffidenti che qualcosa di utile possa essere alla portata di tutti.

Al contrario, questo servizio è completamente gratuito e non richiede alcun costo da sostenere, nemmeno una tantum. A gestirlo è la Fondazione Ugo Bordoni Ricerca e Innovazione. L’obiettivo di questo registro è ben espresso sul sito ufficiale: