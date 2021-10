Redmi Watch 2: UFFICIALE e ha lo schermo AMOLED

All'evento di lancio della serie Redmi Note 11 tenutosi in Cina, l'OEM cinese ha presentato anche il nuovo wearable Redmi Watch 2. L'ultimo smartwatch del marchio è l'erede del Redmi Watch uscito lo scorso anno.

Redmi Watch 7: le caratteristiche

Prima dell'annuncio ufficiale, l'azienda ha solo spoilerato alcune funzionalità del prodotto in arrivo. Ora, poiché il gadget è stato presentato ufficialmente, possiamo dare un'occhiata a ciò che il prodotto ha da offrire.

Il nuovo Redmi Watch 2 (M2102W1) presenta una struttura in policarbonato (plastica) come il predecessore. Tuttavia, sfoggia un display AMOLED da 1,6 pollici più grande e migliore con una risoluzione di 320 x 360 pixel.

L'indossabile utilizza un cinturino in TPU intercambiabile da 125 ~ 205 m. Il prodotto misura 39,1 x 34,4 x 9,98 mm senza il cinturino e pesa solo 31 g con il suddetto accesorio. È resistente all'acqua fino a 5 ATM e può anche tenere traccia delle nuotate. Offre 117 modalità sportive.

Inoltre, il dispositivo esegue un sistema RTOS personalizzato come qualsiasi altro smartwatch economico sul mercato. Ciò significa che è semplicemente un fitness tracker travestito da smartwatch.

Si connette con smartphone (Android 5.0+, iOS 10.0+) tramite Bluetooth 5.0. Ha tutti i sensori essenziali come un sensore ottico della frequenza cardiaca, un SpO2 per il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, un accelerometro, un giroscopio e un sensore di luce ambientale per la luminosità automatica.

A differenza della maggior parte dei dispositivi indossabili convenienti, viene fornito anche con GNSS (BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO) per un monitoraggio accurato delle attività. Dispone inoltre di NFC per i pass di viaggio e il controllo degli accessi.

Altre caratteristiche includono oltre 100 quadranti, monitoraggio del sonno, monitoraggio dello stress, monitoraggio del ciclo mestruale, esercizi di respirazione, controlli del dispositivo Xiao AI e altro ancora.

Ultimo ma non meno importante, il Redmi Watch 2 è supportato da una batteria da 225 mAh che si ricarica tramite un caricabatterie magnetico incluso. Il marchio vanta 12 giorni di resistenza con un uso normale, 7 giorni con un uso intenso e 18 ore con il monitoraggio dell'attività GNSS.

Prezzo e disponibilità

Il Redmi Watch 2 ha un prezzo di ¥ 399 (circa ​​62 dollari) in Cina. È già disponibile per il preordine.

Lo smartwatch è disponibile in tre colori, ovvero Elegant Black, Space Blue e Ivory White. I clienti possono anche optare per altri tre colori dei cinturini (verde aghi di pino, tè marrone chiaro, polvere di fiori di ciliegio) separatamente.

Come il modello precedente, il Redmi Watch 2 sarà probabilmente lanciato nei mercati internazionali nel prossimo futuro, ma non sappiamo ancora quando: ve lo faremo sapere.