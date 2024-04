Redmi Note 13 Pro: 140€ di SCONTO su eBay, approfittane ORA

Con ben 140 euro di sconto oggi ti assicuri il fantastico Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Con 8GB di RAM e 256GB di ROM è perfetto per produttività e intrattenimento, fornendoti tutte le caratteristiche per vivere un’esperienza coinvolgente. Acquistalo subito su eBay in offerta speciale.

La quantità disponibile è limitata e presto le scorte finiranno in sold out. Si tratta di un’occasione da prendere al volo, visto il prezzo così competitivo se comparato alla qualità del telefono in sé. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero.

Redmi Note 13 Pro by Xiaomi: un super smartphone

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro è uno smartphone completo, dalle caratteristiche premium. Infatti, ha una tripla fotocamera Ultra-Clear da 200 MP con OIS per scatti davvero incredibili. La batteria da 5100 mAh garantisce un’ottima autonomia per le tue avventure e in un attimo è carica.

Il display AMOLED curvo con refresh rate a 120Hz regala immagini sempre perfette per contenuti estremamente immersivi e chiari da guardare anche sotto la luce del sole. Sullo schermo trovi anche il praticissimo lettore d’impronte per proteggere il tuo dispositivo da occhi indiscreti.

Con il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 hai prestazioni elevate assicurate per ogni utilizzo. Insomma, un vero e proprio bolide da sfruttare per lavoro, quotidianità e intrattenimento, gaming compreso. Acquistalo ora a soli 259,90 euro, invece di 399,90 euro.