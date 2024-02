Redmi Note 13 è il MID-RANGE da AVERE OGGI: crollo del 36% su eBay

Quest’oggi eBay è pronto a sorprenderti con una offerta eclatante sul mid-range più chiacchierato degli ultimi mesi, il Redmi Note 13 5G. Popolarissimo tra i più giovani e non solo per il design dal forte sapore premium e l’impareggiabile rapporto qualità/prezzo, lo smartphone del colosso cinese è in caduta libera al prezzo di appena 225€.

Non solo è presente uno scioccante sconto immediato del 36% che ti permette di risparmiare subito ben 124€, ma puoi incrementare ulteriormente il risparmio aggiungendo anche un altro sconto di 10€ usufruendo del codice coupon “PSPRFEB24”.

eBay svende completamente il mid-range Redmi Note 13 5G, oggi al prezzo di 215€

Lo smartphone di Redmi monta un fantastico display da 6.67 pollici ad altissima risoluzione perfetto per guardare video a dettagli elevati, mentre sotto il cofano il comparto hardware è capeggiato da un potente processore octa-core di Qualcomm. Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh e con a corredo anche un velocissimo modem 5G, Redmi Note 13 5G sfoggia anche una fotocamera multipla con un sensore principale da 108MP.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello di eBay il device di Redmi, oggi in vendita con il 36% di sconto a cui si aggiunge anche un ulteriore calo di 10€ con il codice coupon “PSPRFEB24”; se fai in fretta, inoltre, il device ti viene recapitato a casa in appena 72 ore e senza costi di spedizione extra.