Redmi Note 13 (8/256 GB): il prezzo crolla, ora è un AFFARE VERO (-144€)

Lo Xiaomi Redmi Note 13 è il best buy del momento per chi cerca un nuovo smartphone a prezzo ridotto. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24, da aggiungere al carrello al momento del pagamento, è possibile acquistare lo smartphone di Xiaomi con un prezzo scontato di 155 euro invece di 299 euro, con ben 144 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. L’offerta riguarda la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage che viene proposta con Garanzia Italia. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate tramite PayPal. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 13: un best buy assoluto a questo prezzo

Il Redmi Note 13 è dotato di una scheda tecnica che, in rapporto alla fascia di prezzo, conferma la grande convenienza della promozione in corso. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120Hz, oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 685, un’ottima proposta per la fascia di prezzo.

Da notare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage: si tratta di un quantitativo di memoria quasi introvabile in questa fascia di prezzo. Lo smartphone ha anche una batteria da 5.000 mAh oltre a una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel. Il sistema operativo è stato da poco aggiornato ad Android 14.

