Redmi Note 13 5G da 256GB e 8GB di RAM a MENO di 200€ è un AFFARE

Stai cercando uno smartphone super economico che però garantisca ottime prestazioni e non sacrifichi la memoria interna? Allora sono certo che l’offerta che sto per segnalarti è proprio adatta a te. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Redmi Note 13 5G a soli 199,99 euro, invece che 299,90 euro. Per avere un ulteriore sconto e acquistarlo a questo prezzo inserisci anche il codice promozionale PSPRMAY24 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto pazzesco che, anche se non è segnalato, ti fa risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino. Il costo di partenza lo puoi vedere tranquillamente sullo store di Xiaomi. Fai presto perché le unità disponibili sono limitate e quelle vendute già tantissime.

Redmi Note 13 5G: smartphone tuttofare che non delude

Possiamo definire Redmi Note 13 5G uno smartphone tuttofare perché possiede tutte le caratteristiche necessarie per svolgere qualsiasi operazione senza problemi. Nonostante il suo costo veramente basso è dotato del potente processore MediaTek Dimensity 6080 e di ben 8 GB di RAM.

In questa versione, la più completa, avrai a disposizione una memoria interna da 256 GB che ti permette di installare tutte le a che desideri senza sacrificare nulla. A un bellissimo display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici e un refresh rate da 120 Hz protetto da un Corning Gorilla Glass 5. Un peso di soli 174,5 grammi e uno spessore di appena 7,6 mm. Possiede una tripla fotocamera spettacolare con un sensore principale da 108 MP per immortalare i momenti più belli in foto sensazionali.

Insomma un vero portento che oggi potrai avere a una cifra ridicola. Quindi fai il colpo del giorno. Vai subito su eBay e acquista il tuo Redmi Note 13 5G a soli 199,99 euro, invece che 299,90 euro. Per avvalerti di un ulteriore sconto ricorda ti di inserire il codice promozionale PSPRMAY24 al momento del pagamento. Concludi l’ordine adesso per riceverlo gratuitamente a casa tua entro poco.