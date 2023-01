Redmi Note 12 Turbo: un nuovo mediogamma all'orizzonte

Il nuovo midrange Redmi Note 12 Turbo potrebbe venir annunciato fra pochi giorni; a riportarlo, un rumor proveniente da un noto insider del web.

Cerchiamo di fare il punto della situazione; la line-up Redmi Note 12 è stata annunciata verso la fine di ottobre in Cina. La formazione iniziale comprendeva quattro modelli e un quinto (il Note 12 Pro Speed) è stato svelato a dicembre. A breve tutti questi device arriveranno anche in Europa, ma per il momento sono limitati al mercato asiatico. Secondo una fonte alquanto attendibile, scopriamo ora che la gamma vedrà presto un nuovo componente in arrivo.

È stato il leakster Kacper Skrzypek a svelare il leak; la compagnia numero uno al mondo potrebbe presentare presto un nuovo terminale della serie che si chiamerà Redmi Note 12 Turbo. Attenzione a non confonderlo con il Note 12 Pro Speed. Il nome in codice della futura new-entry è “marmo” e sappiamo che disporrà di un processore di casa Qualcomm. La skin sarà la MIUI 14 basata su Android 13. Questo è tutto quello che sappiamo ad oggi; vi terremo aggiornati sulle novità del caso.

We should expect one more Redmi Note 12 device, #RedmiNote12Turbo. Unfortunately, I don't know anything about that except the fact it's powered by Qualcomm CPU and the device codename is "marble".

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) January 9, 2023