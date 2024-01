Redmi Note 12 Pro 5G a soli 279,90€ sul Mi Store (SOLO PER OGGI)

Apriamo una finestra sulle offerte del giorno Xiaomi per segnalare il Redmi Note 12 Pro 5G a soli 279,90€ invece di 399,90€. Con questa offerta, disponibile in esclusiva sul Mi Store, la casa asiatica pareggia l’ultimo prezzo più basso. Inoltre, i nuovi utenti possono beneficiare di un coupon omaggio Xiaomi del valore di 20 euro, applicabile in automatico a fronte di una spesa di almeno 199 euro. Ecco il link all’offerta.

Nel momento in cui scriviamo, è disponibile all’acquisto il modello 6+128 GB nell’elegante colorazione Polar White. Come accennato ad inizio articolo, l’offerta scade alla mezzanotte di oggi.

Redmi Note 12 Pro 5 G in offerta a 279,90€ sul Mi Store

Fotocamera dai risultati sorprendenti, ricarica turbo da 67W e display AMOLED con refresh rate a 120 Hz sono i fiori all’occhiello di un telefono balzato agli onori della cronoca tech per essere tra i migliori medi di gamma del 2023.

Il comparto multimediale sorprende da subito grazie al sensore fotografico IMX766 di Sony, lo stesso già usato da numerosi smartphone di fascia superiore. La messa a fuoco automatica ad alta velocità è tra i principali punti di forza di un sistema camere che porta il telefono di Xiaomi su un altro livello.

L’altro fiore all’occhiello è la batteria da 5.000 mAh, affiancata dalla ricarica rapida da 67W. Tradotto in numeri: 15 minuti sono più che sufficienti per soddisfare le esigenze di un’intera giornata.

Cogli al volo l’offerta del giorno di Xiaomi sul Redmi Note 12 Pro 5G nella versione da 6+128 GB, per risparmiare qualcosa come 120 euro rispetto al prezzo consigliato. Le spese di spedizione sono gratuite.

