Redmi K50: sarà più conveniente dello Xiaomi 12?

La nuova fuga di notizie legata alla serie Redmi K50 rivela il design del terminale, i chipset di bordo e il prezzo di vendita al pubblico. Sarà una proposta più economica dello Xiaomi 12?

Redmi K50: tutto quello che c'è da sapere

L'OEM cinese svelerà gli smartphone Xiaomi 12, 12X e 12 Pro il 28 dicembre. Si dice che il suo sub brand Redmi stia lavorando al lancio della gamma di flagship Redmi K50, che dovrebbe venir presentato nei primi mesi del prossimo anno. Oggi, l'affidabile tipster Digital Chat Station ha condiviso informazioni chiave sulle specifiche ddei terminali di punta prossimi al lancio.

L'informatore ha condiviso alcune informazioni sui device aventi numeri di modello abbreviati L10 e L11. Rapporti precedenti hanno rivelato che la gamma include anche un altro gadget con un numero di modello L11A.

Secondo l'informatore, il display della serie Redmi K50 avrà un foro posizionato al centro dell'unità. I modelli K50 dovrebbero supportare un'elevata frequenza di aggiornamento. Per quanto riguarda i chipset di bordo, è probabile che la serie includerà i seguenti processori: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, MediaTek Dimensity 9000 e il futuro Dimensity 8000 (precedentemente noto come Dimensity 7000).

La fuga di notizie si conclude con le parole “qualcosa in più“, il che indica che la formazione potrebbe includere un gadget misterioso.

Non di meno, l'insider ha anche rivelato che la serie di smartphone Redmi K50 avrà un prezzo elevato. Ma sarà più conveniente di quello dello Xiaomi 12?

Rapporti passati hanno rivelato che i modelli Redmi L10 e L11A dovrebbero essere lanciati nel mercato cinese come gadget da gioco. L'L10, nome in codice Matisse, dovrebbe arrivare con Dimensity 9000, mentre L11A, nome in codice Rubens, potrebbe essere spedito con Dimensity 8000.

Entrambi i modelli dovrebbero arrivare con specifiche come un display OLED a 120Hz o 144Hz con uno scanner di impronte digitali posto sotto lo schermo. Il modello L10 potrebbe essere dotato di un'unità quad-camera così ripartita: 64 + 13 + 8 + 2 megapixel. Potrebbe esserci un'altra variante dello stesso avente una main camera da 108 Mega.

D'altra parte, l'L11A potrebbe essere dotato di una tripla lente con sensore principale da 64 megapixel. Entrambi i modelli dovrebbero arrivare con il marchio POCO nei mercati al di fuori della Cina. Arriveranno con Android 12 basato sulla nuova MIUI 13.