MIUI 13: ancora poche settimane e ci siamo

Lo sviluppo della MIUI 13 è attualmente in pieno svolgimento e alcuni recenti modelli di fascia alta hanno già ricevuto build interne nel canale beta stabile. Mentre altri OEM come Samsung, OPPO e OnePlus hanno già svelato le loro skin software per Android 12, Xiaomi sembra essere alquanto in ritardo. Pare che le cose cambieranno presto.

Xiaomi: la MIUI 13 arriverà il 16 dicembre (in Cina)

Xiaomiui ha riferito che la prossima iterazione della skin Android fortemente personalizzata di Xiaomi, la MIUI 13, potrebbe essere annunciata il 16 dicembre in Cina, o tra soli 20 giorni da oggi. Secondo quanto riferito, l'evento sarà piuttosto importante e dovrebbe anche annunciare il prossimo telefono Xiaomi 12 di punta. Ma ovviamente, un evento di 4 ore è un po' troppo lungo per soli due prodotti, quindi è lecito ipotizzare che potremmo assistere a molti altri lanci.

Venendo alla stessa MIUI 13, la skin Android è stata propagandata come un importante aggiornamento rispetto a MIUI 12.5; porterà con sé una serie di miglioramenti e modifiche all'interfaccia utente. Attualmente è risaputo che almeno 9 dispositivi hanno già ricevuto build di test interni, ovvero l'intera line-up Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 10S, MIX 4 e la gammaRedmi K40/K40 Pro/K40 Pro+. Questi dispositivi riceveranno probabilmente la MIUI 13 basata su Android 12 stabile, ma molti altri riceveranno la MIUI 13 basata su Android 11.

Per quanto riguarda le funzionalità, al momento non si sa quasi nulla: Xiaomi è stata piuttosto riservata a riguardo. Tuttavia, abbiamo avuto alcuni suggerimenti nel recente passato, tra cui le app File Manager e Temi riprogettate. Anche MIUI 13 dovrebbe portare con sé nuovi sfondi e icone.