Redmi K50 Pro+: RECORD su AnTuTu, è un mostro di potenza

Nelle scorse ore il sub brand di Xiaomi ha dichiarato che la sua gamma di flagship sarebbe stata svelata il prossimo 17 marzo. Quattro sono i terminali prossimi al debutto: Redmi K50, K50 Pro, K50 Pro+ e K50 Gaming Edition. Di questi, l'iterazione Pro+ sta facendo scalpore per via del suo punteggio ottenuto sul portale di AnTuTu.

Il famoso tipster Digital Chat Station ha svelato il punteggio di AnTuTu del nuovo K50 Pro+ con un post su Weibo e stando a quanto si legge, si scopre che supera il milione. Il terminale, che vanta il chipset Dimensity 9000 di MediaTek, ha ricevuto un punteggio record di 1.041.818. Notiamo che la CPU segna 265.743 e la GPU 394.078.

Redmi K50 Pro+: il Dimensity 9000 è potentissimo

Il SoC di MediaTek di punta è stato per la prima volta alla fine del 2021 e si scopre che adotta il processo a 4 nm di TSMC, presenta l'architettura ARMv9 e dispone di 1 grandissimo core Cortex-X2 potente 3,05 GHz, ma le novità non finiscono qui. Ci sono altri 3 core Cortex-A710 da 2,85 GHz e quattro aggiuntivi Arm Cortex-A510 molto più piccoli.

I media hanno anche osservato che la risoluzione del pannello era di 1440p, il che significa che il Redmi K50 Pro+ disporrà di un meraviglioso schermo (ipotizziamo OLED) con risoluzione 2K (2560 x 1440). Ora, la line-up K50 è pronta per essere presentata: sarà una delle line-up più incredibili di sempre, grazie anche alla presenza di CPU di casa Qualcomm e di casa MediaTek. I SoC spazieranno dal Dimensity 9100 allo Snapdragon 870 per non dimenticare il Dimensity 8100 e lo Snapdragon 8 Gen 1.

Non di meno, dobbiamo darci appuntamento al 17 marzo, giorno in cui la società cinese svelerà ufficialmente le sue nuove proposte. Sarà interessante vedere come si collocheranno rispetto agli Xiaomi 12 che verranno annunciati – a livello globale – il 15 marzo.

Non vediamo l'ora di vedere queste nuove ammiraglie: restate connessi con noi.