Redmi K50: avrà una funzionalità esclusiva MAI VISTA PRIMA

Secondo quanto si apprende online, sembra che la nuova line-up Redmi K50 sarà la prima gamma di prodotti al mondo a presentare l'inedito sistema Bluetooth 5.3 non ancora annunciato.

Ricordiamo che Xiaomi toglierà i veli alla serie Redmi K50 nei giorni a venire; dopo aver conosciuto molti teaser interessanti che ci hanno portato ad apprendere dettagli chiave sulla formazione e dopo aver conosciuto l'iterazione Gaming con Snapdragon 8 Gen 1, adesso scopriamo che i telefoni saranno i primi al mondo ad essere dotati del modulo Bluetooth 5.3. Ricordiamo che il debutto della formazione è previsto per il 17 marzo (in Cina); non sappiamo quando ci sarà una presentazione globale.

Redmi svelerà i nuovi K50 il 17 marzo insieme a molte altre novità

Non solo telefoni durante l'evento di lancio del sub brand di Xiaomi: con buona probabilità del caso, vedremo smart TV, auricolari e altro ancora. In questo frangente, scopriamo quindi che i device supporteranno lo standard Bluetooth 5.3, una vera novità del settore.

A cosa serve? Semplice: riduce ulteriormente la latenza, è ottimizzato per il gaming, riduce il consumo energetico e non solo. Sotto la scocca, uno dei terminali della formazione avrà il SoC Dimensity 8100 di MediaTek, proprio come il Realme GT Neo 3 e il misterioso OnePlus di cui si parla tanto.

Lo slogan dei nuovi K50 di casa Redmi è questo:

Redmi si prepara a ripristinrea la bellezza dell'universo con l'uso di un nuovo ‘processo nano-microcristallino' ispirato all'olivina meteorite.

Lecito quindi ipotizzare un trattamento speciale per la back cover dei telefoni. Ricordiamo che l'azienda presenterà tre modelli, visto che il quarto (il Gaming Edition con Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm) è stato annunciato diverse settimane fa.