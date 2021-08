Pochi giorni or sono, Xiaomi ha introdotto la MIUI 12.5 per diversi smartphone proprietari destinati ai mercati internazionali. Questa particolare iterazione è una versione migliorata della MIUI 12 uscita mesi or sono. Si è scoperto che è un software transitorio che serve per preparare il terreno al software v13 prossimo al debutto.

Redmi K20: aggiornate il vostro device

Con il lancio del Mi Mix 4 poi, l'azienda cinese ha rilasciato la l'Enhanced Edition; questo è probabilmente l'ultimo grande aggiornamento prima del rollout della MIUI 13 e promette molti miglioramenti rispetto alla MIUI 12.5 classica. Per ora, la disponibilità della variante Enhanced è limitata a pochi telefoni selezionati. Fra questi, troviamo anche il Redmi K20.

Il Redmi K20 è stato lanciato nel 2019 come lo smartphone più conveniente di Xiaomi con una fotocamera pop-up e un display senza cornice. Il dispositivo presentava anche una versione Pro di punta che era quasi identicoa, ad eccezione del chipset sotto la scocca. Sono passati due anni dal rilascio dei modelli, ma è bello vedere che Xiaomi fornisce ancora un solido supporto software. Il terminale è stato commercializzato con Android 9 Pie e MIUI 10 e successivamente aggiornato alla MIUI 11 e Android 10. Il midrange ha anche ricevuto il software di Android 11 con MIUI 12 e ora ottenendo la versione 12.5.

Finora, il Redmi K20 è stato l'unico smartphone della serie K ad essere fuori dal rollout della MIUI 12.5. Ora però, la compagnia sta finalmente affrontando la situazione implementando tale software per il telefono.

In Cina, il device sta ottenendo la build V12.5.1.0.RFJCNXM. Proprio come altri aggiornamenti OTA, il firmware sembra essere distribuito solo in batch. Pertanto, solo pochi utenti limitati lo stanno ricevendo in questo primo momento. Nei prossimi giorni, Xiaomi dovrebbe espandere l'update a più regioni.

Nei mercati internazionali, ad eccezione dell'India, il Redmi K20 è conosciuto e venduto come Mi 9T. Pertanto, anche i proprietari europei di questo telefono possono anche aspettarsi che l'aggiornamento raggiunga i loro dispositivi molto presto.

Vale la pena notare che la MIUI 12.5 Enhanced Edition non dovrebbe essere l'ultima skin rilasciata per il Redmi K20. È probabile che il device riceva anche MIUI 13 come ultimo importante aggiornamento software. Tuttavia, non sappiamo se sarà idoneo per Android 12. Per ora non ci resta che attendere e sperare per il meglio.

