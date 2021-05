Secondo quanto si apprende, sembra che Xiaomi abbia appena rilasciato l'update gratuito ad Android 11 e MIUI 12.5 per il Mi 9T, midrange super venduto e super apprezzato del 2019.

Xiaomi Mi 9T: cosa cambia con il nuovo update?

Di recente, Xiaomi ha lanciato l'aggiornamento MIUI 12.5 per ilRedmi K20 Pro. Quindi, ci si aspettava che anche il Redmi K20 standard ottennesse il suddetto software.

Invece, l'azienda sta lanciando l'aggiornamento ad Android 11 per Mi 9T, una variante di Redmi K20 che è stata venduta nei mercati occidentali (da noi, quindi).

La serie Redmi K20 è stata la prima linea di smartphone di punta del sub brand Redmi. La serie comprende due modelli, ovvero K20 e K20 Pro. Questi due telefoni sono noti anche come Mi 9T e Mi 9T Pro in alcuni mercati selezionati. Da noi infatti, sono stati un successo su tutti i fronti.

L'originale Redmi K20 ha ricevuto l'aggiornamento ad Android 11 a febbraio. Il Redmi K20 Pro avrebbe dovuto ottenerlo dopo. Ma Xiaomi ha ritardato il rollout del firmware e lo ha distribuito solo di recente insieme a MIUI 12.5.

D'altra parte, nessuna delle versioni internazionali di questi telefoni ha ricevuto nessuno dei due aggiornamenti fino ad ora. Il Mi 9T, che in alcune regioni è un nome diverso per il Redmi K20 vanilla, ha iniziato solo ora a ricevere l'aggiornamento ad Android 11.

L'ultimo aggiornamento di sistema per questo telefono è attualmente disponibile per la variante “Global” con numero di build V12.1.2.0.RFJMIXM. Questa build del software è etichettata sia come “Stable Beta” che come “Mi Pilot“; ciò significa che è rilasciato solo per i tester.

Tuttavia, potrebbe essere disponibile anche per pochi utenti selezionati. Se fate parte di questa categoria, fatecelo sapere. Ad ogni modo, l'aggiornamento dovrebbe raggiungere tutti i dispositivi così come le varianti regionali del Mi 9T / Redmi K20 nei giorni a venire.

