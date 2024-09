Redmi Buds 6 Active, 6 Lite e 6 Play in Europa: prezzi da 17,99€

Redmi ha lanciato tre nuovi modelli di auricolari TWS: Redmi Buds 6 Active, Redmi Buds 6 Lite e Redmi Buds 6 Play. Il modello Active era già stato introdotto in Cina a maggio e mantiene le stesse caratteristiche nella versione internazionale.

Redmi Buds 6 Active, 6 Lite e 6 Play: caratteristiche

Partendo dai Redmi Buds 6 Lite, questi auricolari presentano uno stelo con gommini in silicone per un comfort ottimale. Sono dotati di driver a diaframma in titanio da 12,4 mm e supportano la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 40 dB. Grazie ai doppi microfoni con cancellazione del rumore AI, offrono un’ottima qualità delle chiamate. La batteria consente fino a 7 ore di utilizzo continuo, che arrivano a un totale di 38 ore utilizzando la custodia di ricarica.

I Redmi Buds 6 Play si distinguono per un design in-ear senza stelo, con gommini in silicone e una custodia dalla forma più squadrata. Questi auricolari sono dotati di driver dinamici da 10 mm e integrano una riduzione del rumore gestita dall’AI. L’autonomia della batteria arriva fino a 36 ore, con la possibilità di ottenere 3 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica.

Il modello Redmi Buds 6 Active, simile a quello lanciato in Cina, include un driver dinamico da 14,2 mm sviluppato dal Xiaomi Acoustic Lab, che promette bassi profondi e un’esperienza sonora coinvolgente grazie anche al supporto per l’Audio Spaziale. Gli auricolari sono dotati di doppi microfoni con cancellazione del rumore AI, capaci di eliminare anche il rumore del vento. Hanno un design caratterizzato da una striscia lucida verticale sullo stelo e sono forniti in una custodia quadrata con copertura trasparente, che offre fino a 30 ore di autonomia.

Tutti i modelli della serie Redmi Buds 6 supportano Bluetooth 5.4 e Google Fast Pair. Sono offerti nei colori nero, bianco e blu, con i Buds 6 Active disponibili anche in rosa. I prezzi variano: i Buds 6 Active costano 17,99€, i Buds 6 Lite sono disponibili a 19,99€, mentre il prezzo dei Buds 6 Play deve ancora essere comunicato.