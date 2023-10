Redmi 12: 256GB di ROM e 8GB RAM a soli 155€, da avere subito

Finalmente un colosso di smartphone costa meno di 160 euro! Acquista il Redmi 12 256GB + 8GB a soli 155,59 euro, invece di 359,90 euro. Stai risparmiando 204,31 euro con questo ordine! Ma dove la trovi questa offerta pazzesca? Corri subito su eBay, le scorte stanno andando a ruba e già adesso potrebbe essere troppo tardi! Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Cosa stai aspettando? Un’occasione così va colta al volo!

Redmi 12 by Xiaomi: potenza, velocità e resistenza

Con uno Xiaomi Redmi 12 hai tutto quello che ti serve e che ti piace da uno smartphone. Infatti, con 8GB di RAM e un processore MediaTek Helio G88 puoi sfruttarlo per goderti tutti i giochi e le app che vuoi, anche in multitasking. Inoltre, il display da 6,79 pollici LCD regala una velocità e una fluidità pazzesche grazie anche al refresh rate da 90Hz. Inoltre, super resistente, ti porta fino a fine giornata e oltre con una sola ricarica. Infatti, la sua batteria da 5000 mAh è super capiente.

Acquistalo subito a soli 155,59 euro, invece di 359,90 euro. Questa offerta la trovi solo su eBay che ti permette anche di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 51,86 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.