Red Magic Watch Vitality Edition arriverà con uno schermo più piccolo e un prezzo di vendita al dettaglio più basso di quello standard.

Red Magic Watch: cosa sappiamo della nuova edizione?

Di fatto, Nubia ha annunciato il suo primo smartwatch all'inizio di quest'anno, precisamente durante il debutto della serie Red Magic 6 avvenuto all'inizio dell'anno.

Ora, è stato rivelato che la società lancerà un altro orologio intelligente durante la presentazione del Red Magic 6S Pro. Il nuovo smartwatch arriverà con il moniker Red Magic Watch Vitality Edition (o Lite/Youth) e sarà più piccolo ed economico del Red Magic Watch.

Un poster ufficiale che conferma l'arrivo dello smartwatch mostra che il terminale sarà disponibile in due colorazioni: nero e argento, con cinturini in silicone abbinati. Avrà una custodia in metallo e due pulsanti.

Il produttore ha apportato alcune modifiche al design; ci sarà uno schermo da 1,19 pollici più piccolo rispetto a quello da 1,39 pollici del modello classico. Per fortuna, il pannello è ancora AMOLED e c'è il supporto per l'Always On Display (AOD).

Il Red Magic Watch Vitality Edition è anche più leggero con 23 grammi; rispetto al fratello che pesa 30 grammi, c'è una bella differenza. Nubia afferma che lo smartwatch supporterà anche più modalità sportive e sarà in grado di misurare divesi parametri vitali.

Mentre Red Magic non parla del prezzo, l'account cinese Weibo, WHYLAB, ha rivelato che lo smartwatch dovrebbe avere un prezzo di lancio di ¥ 499 (~ $ 77). Giusto per fare un confronto, il Red Magic Watch è stato lanciato a marzo ad un prezzo di circa 100 dollari.

Il nuovo orologio intelligente del sub brand di ZTE sarà annunciato insieme al Red Magic 6S Pro domani alle ore 15:00 (orario locale cinese).

