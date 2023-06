Recensione Olimpia Splendid Mystral E Inverter 9: il tuo comfort domestico rivoluzionato

Il condizionatore Olimpia Splendid OS-C/SEMLH09EI Mystral E Inverter 9 è un dispositivo di raffreddamento e riscaldamento di alta qualità, progettato per offrire comfort e convenienza in ogni stagione. Questo modello, con una potenza di raffreddamento di 2,63 Kilowatt e un livello di rumore di 33 dB, offre un’esperienza di climatizzazione silenziosa e potente e non a caso è segnalato come “Scelta Amazon” grazie ai moltissimi clienti soddisfatti da questa unità dall’eccellente rapporto qualità prezzo, lo ti trova infatti con un prezzo che oscilla tra i 319€ e i 359€ su Amazon. Lo abbiamo testato nella versione da 9.000 BTU/h per climatizzare una camera di circa 10mq e ne abbiamo potuto apprezzare i moltissimi pregi.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo condizionatore è la sua alta efficienza energetica. Con una classe di efficienza energetica A++, questo modello è progettato per minimizzare il consumo di energia, rendendolo una scelta ecologica e conveniente per la climatizzazione domestica. Inoltre, il dispositivo utilizza il refrigerante R-32, noto per le sue prestazioni eccezionali e la sua minore impatto ambientale rispetto ad altri tipi di refrigeranti.

Il Mystral E Inverter 9 è dotato di una funzione di sterilizzazione a 56°C, che previene la formazione di batteri e migliora la qualità dell’aria nell’ambiente. Questa funzione, insieme al filtro antipolvere e al deumidificatore, contribuisce a creare un ambiente interno più sano e confortevole.

Un’altra caratteristica distintiva di questo modello è il suo flusso d’aria intelligente. Il dispositivo distribuisce l’aria in modo diverso a seconda delle stagioni, consentendo un rapido cambiamento della temperatura nell’ambiente. Questa funzione, insieme alla funzione di riscaldamento e raffreddamento, rende il Mystral E Inverter 9 un dispositivo versatile per tutte le stagioni.

Il condizionatore è dotato di Wi-Fi integrato, che consente di gestire tutte le sue funzioni dal proprio smartphone, anche quando si è fuori casa. Questa funzionalità aggiunge un livello di comodità e flessibilità all’uso del dispositivo. Grazie all’app OS Home, scaricabile sia su Android che su iOS, è possibile controllare da remoto tutti i parametri del condizionatore: temperatura, potenza del flusso di aria, spegnimento programmato e modalità notturna.

Non lo abbiamo testato in modalità riscaldamento, viste le temperature attuali, ma stando ad alcune recensioni presenti su Amazon l’aria sembrerebbe non essere sufficientemente calda nelle giornate più fredde, rendendolo meno efficace. Su questo aspetto però possono influire diversi fattori come la temperatura esterna, le dimensioni dell’ambiente da riscaldare e la qualità della coibentazione della camera in cui è installata l’unità interna.

In base alla nostra esperienza Olimpia Splendid OS-C/SEMLH09EI Mystral E Inverter 9 è un dispositivo di climatizzazione di alta qualità che offre una serie di funzioni e caratteristiche progettate per migliorare il comfort e la qualità dell’aria interna. Le sue funzioni intelligenti, la sua comodità di utilizzo e un ottimo rapporto qualità prezzo lo rendono una scelta che ci sentiamo di consigliare per la climatizzazione domestica.

Olimpia Splendid OS-C/SEMLH09EI Mystral E Inverter 9: pregi in sintesi

