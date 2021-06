Realme ha appena dichiarato di voler lanciare lo smartphone più bello di sempre fin dalla fondazione del marchio. Ricordiamo che il sub brand di OPPO ha presentato una moltitudine di nuovi di dispositivi e l'azienda ha anche ampliato la sua presenza sul mercato introducendo, oltre ai telefoni cellulari in diverse fasce di prezzo, anche gadget lifestyle.

Realme: cosa sappiamo sul nuovo device?

Ora, Wang Derek, vicepresidente di Realme Smartphones e presidente della linea di prodotti globali, ha annunciato che la società sta lavorando ad un nuovo device, affermando che sarà il terminale bianco più bello di Realme dalla fondazione del marchio. A parte questo, il funzionario non ha rivelato nulla su questo device in arrivo ma ha affermato che ulteriori informazioni sul dispositivo continueranno ad essere divulgate di volta in volta in futuro, senza però avere una roadmap ben precisa. Di recente, uno smartphone Realme con numero di modello RMX3366 è stato avvistato sul sito Web TENAA. Ad ogni modo, non è ancora confermato se si tratti dello stesso gadget a cui si riferisce Derek.

Le immagini mostrate all'interno dell'ente per la certificazione mostrano che lo smartphone verrà fornito con una configurazione a tripla fotocamera sul retro con sensori posizionati verticalmente nell'angolo in alto a sinistra. Secondo quanto riferito, il telefono sarà dotato di un display OLED da 6,55 pollici e sarà alimentato da una batteria a doppia cella da 4.400 mAh con supporto per la tecnologia di ricarica rapida da 65 W.

Attualmente, Realme GT 5G è lo smartphone di punta dell'azienda e dispone di un display OLED da 6,3 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 888. Contiene una batteria da 4.500 mAh che supporta una ricarica rapida fino a 65 W.

Secondo quanto riferito, la società si sta preparando per entrare in una nuova categoria di prodotti con il lancio del suo primo tablet che probabilmente si chiamerà Realme Pad. C'è un altro prodotto preso in giro da Madhav Sheth, CEO di Realme India ed Europa. Stiamo parlando del Realme Book, il primo laptop del marchio. Entrambi i terminali saranno probabilmente annunciati il ​​15 giugno durante lo show di presentazione globale del Realme GT 5G.

OPPO

Smartphone