Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, lo smartphone Realme GT 5G avrà un prezzo di € 549 in Europa nella sua variante con 12 GB di memoria RAM.

Realme GT 5G: in Europa a partire da 549€

Realme GT 5G, lo smartphone di punta dell'azienda cinese, è pronto per l'ufficialità nel mercato europeo. Prima del lancio, il dispositivo è stato elencato online, rivelando la variante di memoria e il prezzo.

Il telefono verrà fornito con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e avrà un prezzo di € 549 (circa $ 670), secondo quanto afferma il portale di The Verge. Con un prezzo del genere, sarà uno degli smartphone con Snapdragon 888 più economici della regione.

Il Realme GT sarà disponibile per l'acquisto in Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. In questo momento, non è chiaro dove altro sarà disponibile il telefono una volta rilasciato dalla compagnia, ma si ipotizza che possa arrivare anche da noi in Italia.

Lo smartphone è già stato annunciato in Cina per un prezzo di partenza di 2.799 yuan (circa $440) per il modello da 8GB + 128GB. La scorsa settimana, Madhav Sheth, CEO di Realme India ed Europa ha confermato che il dispositivo riceverà un lancio globale.

Resta da vedere come la variante europea differirà dalla variante cinese in termini di specifiche. Intanto, sappiamo che il telefono è dotato di un display OLED da 6,3 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e che dispone del processore Snapdragon 888 di punta di Qualcomm.

Il terminale racchiude 12 GB di RAM e 256 GB di storage e presenta una configurazione a tripla lente sul retro che include un sensore principale da 64 megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e una lente macro da 2 megapixel. Esegue il sistema operativo Android 11 “out of the box”, con l'interfaccia utente Realme UI ed è alimentato da una batteria da 4.500 mAh che supporta la tecnologia di ricarica rapida da 65 W.

