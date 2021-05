I laptop di Realme potrebbero essere lanciati nel terzo trimestre del 2021 secondo un sondaggio ufficiale e stando a quanto si legge dagli ultimi rumors usciti in rete. Il marchio cinese Realme è il brand di smartphone in più rapida crescita negli ultimi tempi. L’azienda si è già avventurata in altre categorie di prodotti grazie al successo dei suoi telefoni. Sembra che non ci sia nulla che gli impedisca di esplorare ulteriori nuove categorie di prodotti mentre si prepara al lancio dei primi computer portatili.

Realme: cosa sappiamo dei nuovi laptop in arrivo?

Si dice che il marchio gemello di OPPO e OnePlus rilascerà laptop. L’azienda ha persino preso in giro un taccuino chiamato “realme MeowBook” nel suo scherzo fatto per il giorno del pesce d’aprile.

Ma ora, possiamo confermare che il colosso cinese annuncerà davvero dei laptop nei prossimi giorni. Sappiamo ciò grazie alla condivisione di un sondaggio all’interno della propria Community e ha chiesto al pubblico in India delucidazioni in merito alle “preferenze sui laptop”.

Questo sondaggio viene condotto tramite Google Docs. L’azienda ha chiesto informazioni di base sui partecipanti, come sesso, fascia di età e reddito annuale. È interessante notare che Realme vuole conoscere lo smartphone utilizzato dai partecipanti e quanto ne sono soddisfatti.

Inoltre, per qualche motivo, l’azienda non ha incluso HP per una domanda che chiede la marca del laptop di proprietà dei partecipanti. Tuttavia, ha elencato aziende di laptop meno popolari come Xiaomi e HONOR, oltre a Lenovo, Dell e ASUS. Non di meno, si è scoperto che i laptop Realme potrebbero fare il loro debutto nel terzo trimestre del 2021.

Infine, oltre alle domande di base sulle funzionalità del laptop, il marchio ha chiesto ai partecipanti anche quanto sono disposti a spendere per il loro prossimo notebook. Le fasce di prezzo includono un minimo di ₹ 30.000 e un massimo di ₹ 50.000 e oltre.

Detto questo, cosa ne pensate dei laptop Realme? Arriveranno anche da noi in Europa?

