Realme ne ha per tutti: presto device con ricarica fino a 150 W?

Se per Realme il 2021 si è chiuso con una incredibile serie di successi, il colosso cinese vuole sfruttare il periodo favorevole per lanciare una nuova serie di smartphone con il supporto alla ricarica rapida a 80 e 150 W. Di questo ne è convinto Digital Chat Station, leaker piuttosto affidabile sui piani di sviluppo delle aziende cinesi, che in queste ore ha pubblicato su Weibo un inedito leak in cui anticipa i piani strategici di Realme.

Realme sta realizzando smartphone con supporto alla ricarica a 80 e 150 W

Secondo il leaker, infatti, Realme starebbe lavorando a una nuova serie di smartphone muniti di processore MediaTek Dimensity 8000 con supporto alla ricarica rapida fino a 150 W, forse già in arrivo con il modello Realme GT Neo 3. Se il rumor dovesse rivelarsi fondato, Realme entrerebbe così in competizione con un altro gigante cinese: Xiaomi.

Il colosso cinese, lo ricordiamo, sta portando avanti i lavori per quanto riguarda la realizzazione dei primi device con supporto alla ricarica a 200 W ma non è il solo; OPPO sta testando la ricarica a 160 W e Nubia, con il suo RedMagic 7, dovrebbe arrivare sul mercato con il pieno supporto alla ricarica a 165 W.

Conoscendo la strategia dell'azienda nel settore degli smartphone, con tutta probabilità l'azienda porterà la ricarica a 80 W all'interno della fascia media e quella da 150 W in quella medio alta; in questo modo avrebbe a disposizione una leva strategica per attirare l'attenzione degli utenti alla ricerca di smartphone con un ottimo rapporto qualità/prezzo.