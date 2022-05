Realme vuole rivoluzionare la ricarica rapida: 50% in meno di 5'?

Realme è senza ombra di dubbio uno degli OEM Android che più di tutti sta spingendo sull’introduzione di nuove soluzioni di ricarica rapida – non dimentichiamoci di Realme GT Neo 3 con ricarica la rapida da 150W -, e in queste ore un inedito rumor indica che la compagnia ha in cantiere una nuova tecnologia di ricarica rapida da 100W.

Le ultime informazioni pubblicate dal sempre ben informato leaker Digital Chat Station, infatti, svelano che il colosso cinese avrebbe intenzione di superare l’attuale limite di 80W della tecnologia di ricarica rapida UltraDart per spingersi verso un nuovo livello.

Realme ha in cantiere la ricarica rapida da 100W: quando arriverà?

Sembra, inoltre, che l’obbiettivo di Realme sia quello di mettere a punto una tecnologia di ricarica rapida in grado di offrire il 50% di carica dopo appena 5 minuti di ricarica, un valore che offrirebbe un chiaro vantaggio per gli utenti che hanno necessità di ricaricare velocemente il proprio device senza perdere tempo.

Ad oggi la serie Realme GT 2 è quella che dispone della tecnologia Dart Charge più prestante con 65W di potenza, mentre le ultime indiscrezioni sull’atteso device con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ parlano di uno smartphone con supporto alla ricarica rapida da 80W.

Al momento non ci sono indicazioni circa il nome dell’eventuale device che prima di tutti godrà della nuova tecnologia di ricarica rapida da 100W, ma nel mentre vi segnaliamo che l’ottimo Realme GT 2 Pro è in forte sconto su Amazon al prezzo più basso mai raggiunto.

