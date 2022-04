Realme Q5i e Q5 Pro, ecco le specifiche prima del lancio

Abbiamo la conferma che il prossimo 20 aprile sarà presentata la nuova gamma Realme Q5, ma solo in queste ore un leak ha svelato in anticipo le specifiche tecniche dei modelli Realme Q5i e Realme Q5 Pro.

Il merito di queste informazioni lo dobbiamo al sempre affidabile “Panda is Bald” che ha svelato i dettagli in un post pubblicato su Weibo.

Realme Q5i e Q5 Pro: ecco le specifiche leak dei nuovi device

Partendo dal modello Q5 Pro, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe montare un display OLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, sensore per le impronte integrato nel display e una fotocamera frontale di tipo punch hole. Sotto il cofano, possibilmente in policarbonato, è atteso il processore di fascia medio alta Qualcomm Snapdragon 870 affiancato da una batteria da 5000 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo. Posteriormente, inoltre, com’è possibile notare dall’immagine soprastante, è atteso un modulo fotografico triplo – difficile non notare la somiglianza con quello di Realme 9 Pro – costituito da un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP; per quanto riguarda dimensioni e peso, si parla rispettivamente di 162.9 x 75.8 x 8.65 mm per 194.5 grammi.

Passando al modello più economico Realme Q5i, il device dovrebbe montare un display LCD IPS da 6.58, il processore MediaTek Dimensity 810 e una batteria da 5000 mAh; in questo caso è certo al 100% che il sensore di sblocco sarà integrato nel tasto di accensione e che la ricarica rapida, se presente, sarà certamente inferiore a quella del fratello Q5 Pro. Venendo poi alla fotocamera posteriore, in questo caso è ben visibile un modulo doppio potenzialmente costituito da un sensore principale da 13 MP e un sensore macro da 2 MP; frontalmente si parla di una lente da 8 MP.