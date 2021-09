Realme Q: nuovo midrange con Snapdragon 778 in arrivo

Un nuovo telefono facente parte della serie Q di Realme con processore Qualcomm Snapdragon 778G verrà lanciato presto nei mercati internazionali.

Realme Q5: cosa sappiamo ad oggi?

Si prevede che il sub brand di OPPO presenterà presto un nuovo smartphone della serie Q in commercio, poiché il vicepresidente globale dell'azienda Wang Wei Derek lo ha appena confermato su Weibo. Il funzionario ha dichiarato che nei prossimi mesi ci sarà un nuovo prodotto della line-up di fascia media alimentato da SoC Snapdragon 778G; probabilmente si chiamerà Realme Q5.

Il futuro mediogamma Q5 verrà lanciato presto e sarà caratterizzato da un display LCD con risoluzione FullHD+ e un'elevata frequenza di aggiornamento. Mentre una delle sue varianti sarà alimentata dal chipset Dimensity 1200, quella menzionata dal dirigente del brand dovrebbe godere della CPU di Qualcomm.

Di recente, sulla certificazione TENAA è apparso un altro smartphone Realme con numero di modello RMX3357. Il portale per la certificazione ci ha permesso di scoprire che il terminale ha il SoC Dimensity 1200 di MediaTek e presenta un pannello OLED da 6,43 pollici e una batteria che gode della tecnologia di ricarica rapida da 65 W. Si ritiene che sia un nuovo gadget facente parte della serie Q di Realme.

Allo stesso modo, la line-up in questione potrebbe avere più telefoni in arrivo e la gamma potrebbe debuttare presto. Tuttavia, la data di lancio ufficiale non è ancora emersa. Per quanto riguarda la disponibilità globale, i terminali della serie Q di Realme dovrebbero essere lanciati prima in Europa e in Cina e successivamente negli altri Paesi.

Nelle notizie correlate, il marchio di proprietà di OPPO ha recentemente lanciato lo smartphone economico V11s nel mercato locale cinese. Lo smartphone ha uno schermo con notch a goccia d'acqua da 6,5 ​​pollici e ha due lenti posteriori. Ha un sensore principale da 13 MP e un obiettivo secondario da 2 Mega. È alimentato dal processore MediaTek Dimensity 810 e ha 6 GB di RAM, 128 GB di storage al seguito. Contiene una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W.