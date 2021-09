Realme V11s 5G: UFFICIALE con SoC Dimensity 810

Il sub brand di OPPO ha appena lanciato il Realme V11s 5G in Cina; il device è un'altra aggiunta alla serie V ed è l'erede del V11 che è stato lanciato all'inizio di quest'anno. Tante sono le modifiche introdotte con questo prodotto; vediamole insieme.

Realme V11s 5G: le caratteristiche

Sappiamo che il telefono è ora alimentato dal chipset Mediatek Dimensity 810, che dovrebbe offrire prestazioni migliorate rispetto al Dimensity 700 inserito all'interno del suo predecessore.

Come ciliegina sulla torta, il Realme V11s 5G dispone della DRE; questa, per chi non la conoscesse, è la Dynamic RAM Expansion, ovvero l'ultima novità nel mondo Android. Stiamo parlando di una funzione che consente di utilizzare la memoria interna del device come estensione della RAM, consentendo in modo efficace l'esecuzione simultanea di più app. La variante da 4 GB si estende virtualmente a 5 GB, mentre la versione da 6 GB apparentemente può raggiungere gli 11 GB.

Il design del V11s 5G è invariato rispetto a quello del precedente modello, con entrambi lo stesso telaio e la stessa struttura. Anche qui è presente la medesima batteria da 5000 mAh che è in grado di ricaricarsi a 18 W. Hanno anche le stesse fotocamere da 13 MP + 2 MP.

Inoltre, il nuovo midrange ha uno spessore di 8,4 mm e un peso di 189 g. Il display è rimasto invariato ed è ancora dimensionato a 6,5 ​​pollici con una tacca a goccia sul pannello anteriore. Gode di con un sensore delle impronte digitali laterale per la sicurezza e il telefono si avvia con la skin Realme 2.0 basata su Android 11.

Il telefono ha due varianti, entrambe con lo stesso spazio di archiviazione di 128 GB. Quella da 4 GB di RAM ha un prezzo di 1399 yuan, mentre la 6+128G costa 1599 yuan. Le colorazioni fra cui scegliere sono due: Aurora Purple e Igneous Grey. Non ci sono ancora indicazioni di un lancio globale.