Pad X 5G, l'anti "iPad Pro" di Realme si mostra dal vivo e fa paura

Mentre Realme conferma ufficialmente che sarà suo il primo smartphone al mondo a montare il nuovo processore di fascia premium Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, quest’oggi torniamo a parlare del tablet Realme Pad X 5G in quanto è stato svelato per la prima volta in una serie di nuovi render.

Infatti, a seguito delle ultime indiscrezioni dei giorni scorsi sul nuovo device, in queste ore il sempre ben informato tipster Abhishek Yadaw ha pubblicato un tweet in cui mostra i render ad alta risoluzione del nuovo tablet e anche parte della sua potente scheda tecnica.

Realme Pad X 5G si svela in alcuni render: il design è da vero top di gamma

Andando con ordine e partendo proprio dal design del device, è chiaro fin da subito che il colosso cinese ha tra le mani un tablet che riprende in tutto e per tutto lo stile dell’iPad Pro di Apple: possiamo notare un telaio unibody in alluminio con tanto di angoli curvi e cornici estremamente ottimizzate.

Atteso al lancio in almeno tre colorazioni differenti – Neon, Blue e Black – con tanto di supporto alla stylus e alla tastiera Bluetooth esterna, il design svela anche la presenza di una porta USB Type-C sul fondo e una griglia per lo speaker di sistema. Come svela la pagina di preordine sul sito ufficiale sappiamo che il device sarà disponibile a circa euro, mentre per quanto riguarda il lancio si parla del giorno 26 maggio in Cina. Le specifiche tecniche principali di Realme Pad X 5G svelano che sarà presente il processore Qualcomm Snapdragon 870, 4/6 GB di RAM con 64/128 GB di spazio interno e uno spessore di appena 7.1 mm.

